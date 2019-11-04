NBA》湖人5連勝強勢登頂 陣中防守大將卻傳傷情

湖人防守大將A.布萊德利。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在客場力抗馬刺，靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）連兩戰豪取「大三元」的成績帶領下，不僅收下五連勝更登上西部龍頭，但湖人恐怕開心不起來，陣中防守大鎖A.布萊德利（Avery Bradley）在比賽中不慎弄傷右腿，經過檢查後已列入每日觀察名單（Day-to-day）。

The Lakers say that X-rays on Bradley’s leg came back negative. His status is day to day. — Dave McMenamin （@mcten） 2019年11月4日

根據《ESPN》資深記者Dave McMenamin賽後報導說，A.布萊德利的右腿傷勢在經過檢查後並無大礙，不過仍需進入每日觀察名單。湖人主帥沃格爾（Frank Vogel）則表示，「A.布萊德利的右膝附近被踢了一下，但他會沒事的。」似乎A.布萊德利的傷勢並未給湖人帶來太大困擾。

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A.布萊德利此役交手馬刺上場27分鐘，全場9投7中，命中率高達77.8%，繳出16分、3籃板的成績。值得一提的是，A.布萊德利在場上招牌的防守能力，往往帶給對手相當大的麻煩，先前主帥沃格爾就曾提到，A.布萊德利的防守貢獻是球隊贏球的一大關鍵。

在A.布萊德利列入每日觀察名單後，湖人也必須開始思考誰能頂上2號位的先發控缺，目前卡盧索（Alex Caruso）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、庫克（Quinn Cook）都是被點名頂替A.布萊德利的人選。

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