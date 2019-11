NBA》湖人5連勝強勢登頂 陣中防守大將卻傳傷情

湖人防守大將A.布萊德利。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今在客場力抗馬刺,靠著「詹皇」詹姆斯(LeBron James)連兩戰豪取「大三元」的成績帶領下,不僅收下五連勝更登上西部龍頭,但湖人恐怕開心不起來,陣中防守大鎖A.布萊德利(Avery Bradley)在比賽中不慎弄傷右腿,經過檢查後已列入每日觀察名單(Day-to-day)。

The Lakers say that X-rays on Bradley’s leg came back negative. His status is day to day.