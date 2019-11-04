球迷要求換回12號 魔獸霸氣：我已不是當年的我

〔即時新聞／綜合報導〕「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）今年加入湖人，開幕後幾戰繳出不凡內容，和隊內成員共同喜迎五連勝，日前在社群軟體上他被球迷要求穿回過去再湖人隊時的舊背號12號，對此，他霸氣回應「我已經不是當年的那個我了」。豪爾德日前在社群軟體上被球迷要求穿回過去熟悉的背號12號，對此他則霸氣回應「我已經不是當年的那個我了」。（圖擷取自豪爾德IG）
豪爾德今年穿上背號39的球衣加入湖人，今年的他一掃過去「草莓獸」陰霾，亮眼表現讓湖人禁區更加鞏固，貢獻良多。日前他在Instagram上發文向球團以及球迷表達感激，有球迷要求他換回過去熟悉的背號12號，他則相當霸氣地拒絕，並回道「現在在場上的是穿著39號的球員，我早已不是過去的那個我了」。
湖人今天作客出戰馬刺，在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）21分、13助攻、11籃板的大三元的成績帶領下，103：96擊敗馬刺收下5連勝，豪爾德此役則拿下14分、2助攻、13籃板。
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