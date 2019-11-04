NBA》湖人小將未來備受期待 連馬刺隊「波總」都說讚

湖人新生代好手庫茲馬。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人新生代好手庫茲馬（Kyle Kuzma）被球團視為重要年輕核心，而庫茲馬在場上所展現的天賦，就連馬刺隊主帥帕波維奇（Gregg Popovich）都大力讚賞，直言在美國隊集訓時，很喜歡指導這位年輕小將。

馬刺隊主帥帕波維奇。（美聯社）

庫茲馬今夏在美國隊集訓時，曾短暫當過帕波維奇的子弟兵，不過帕波維奇坦言當時第一次練球時，並不知道該如何使用庫茲馬這位球員，並不是認為庫茲馬缺乏場上的活動力，而是還未找到真正適合庫茲馬的定位。

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「老實說，我根本不認識他，在球季中我對於庫茲馬沒有太多的關注，他看上去像年輕的吉諾比利（Manu Ginobili），整場跑並且充滿活力。」帕波維奇提到指導庫茲馬的第一印象時如此表示。

但隨著一次又一次的練習，帕波維奇逐漸對這位24歲小將的表現感到滿意，甚至開始喜歡指導庫茲馬，連同美國隊助理教練柯爾（Steve Kerr）都對庫茲馬讚譽有嘉，因此當庫茲馬在練習中傷到左腳踝，不得不退出國家隊時，帕波維奇也非常的不捨。

帕波維奇受訪時大力讚賞庫茲馬：「這對我們球隊來說是巨大打擊，不管是比賽的各個方面，庫茲馬都在短時間內有很大的進步，他可以了解我們指導他的任何事情，所以我成為了他的粉絲，他太棒了。」

庫茲馬認為經過帕波維奇的指導，自己的防守技巧更佳純熟，「為帕波維奇效力，確實讓我的防守方面更專注，我想這點大家已經看到了，特別是從後衛換防到大個子球員，我還是能阻止他們得分。」

湖人今日交手馬刺奪勝，庫茲馬上場16分鐘，7投2中拿下5分、3籃板，甚至飆進一顆壓哨的大號三分外線，不過由於近期才傷癒歸隊，目前上場時間仍受到嚴格控管。

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