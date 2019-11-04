年度壓軸盛會 超過2000人參與日月潭自由車嘉年華

日月潭自行車嘉年華熱鬧登場，吸引千人在環湖公路御風馳騁，欣賞沿途美景。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2019臺灣自行車節–日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」吸引來自國內外的2024位車友共襄盛舉；其中，堪稱「歡樂指數最高」的兒童滑步車趣味賽，今年共吸引500餘位小朋友來趣味尬車，現場精采無比。

環潭30km挑戰組今年共800餘人參加，自行車道逍遙遊10km逍遙遊組今年則有700人熱情參加。

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今年「日月潭Come!Bikeday自行車嘉年華」，再次吸引包括德國、美國、中國、馬來西亞、阿富汗等地等地800餘位騎士參與。其中，與日月潭締結為姊妹自行車道的日本瀨戶內島波海道，今年更連續第七度組團來台共襄盛舉。

日月潭自行車嘉年華熱鬧登場，吸引千人在環湖公路御風馳騁，欣賞沿途美景。（大會提供）

除了島波海道之外，日本北海道摩周湖、札幌、靜岡縣濱名湖、宮城縣、石川縣白山市、秋田縣男鹿市等單位，今年均來台交流，並於會場設攤推廣自行車觀光旅遊，儼然成為一場小型旅展。今年秋田縣男鹿市也特地在會場為大家呈現了一段精彩的太鼓表演。

系列活動「日月潭-環潭挑戰遊」，同時也列為中華民國自行車騎士協會滿天星挑戰系列的年度壓軸場次；在總共12場次的滿天星系列挑戰活動中，完騎八場次的車友可獲滿貫加碼紀念品，做為今年度騎乘挑戰的最佳註解。

日月潭自行車嘉年華熱鬧登場，吸引千人在環湖公路御風馳騁，欣賞沿途美景。（大會提供）

今年的活動舉辦在週日，上午舉行「日月潭環潭挑戰遊」的輕挑戰，沿途飽覽日月潭區域宗教、原民文化、自然生態、特色土產等特色。在環湖的過程中，可以在沿湖周圍的各個景點聚落：文武廟、伊達邵、慈恩塔、玄光寺停留， 讓自己從環湖不同的角度看日月潭，成為日月潭風景的一部份。

輕鬆的「自行車道逍遙遊」接著出發，路線沿著日月潭邊蜿蜒前進，在水社壩、月牙灣、朝霧碼頭沿路都是參加者留下網美經典照的最佳景點。

最熱鬧的「兒童滑步車趣味賽」是一個滿是親子歡笑、為家裡的寶貝小孩留下最酷的競賽身影的歡樂製造機！此外，會場周邊的展示及園遊攤位，更讓這項自行車嘉年華會，為參加者帶來一個闔家休閒的歡樂周末。

日月潭自行車嘉年華熱鬧登場，吸引千人在環湖公路御風馳騁，欣賞沿途美景。（大會提供）

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