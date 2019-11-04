12強》江少慶首度國際賽先發 要用平常心幫球隊旗開得勝

台灣隊明天在世界12強棒球賽首戰波多黎各，也是江少慶首度在國際賽先發。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台灣隊明天在世界12強棒球賽首戰波多黎各，也是江少慶首度在國際賽先發，他希望用平常心投出自己最好的球，幫助球隊贏得重要的首勝。

江少慶上一次打國際賽是2017年經典賽，當時面對洋基葛瑞戈利爾斯、紅襪柏格茲、天使西蒙斯、遊騎兵普洛法等組成的荷蘭隊大聯盟級打線，江少慶中繼4.1局只失1分，經過3年的歷練，江少慶首度成為台灣隊主力先發。

請繼續往下閱讀...

江少慶表示，畢竟是第一次國際賽先發，很期待明天的比賽，準備這麼久就是為了這場比賽，希望在興奮之外還能保持平常心，去投出自己最好的球。

江少慶今年投出生涯最快的99英里（159公里）球速，日前台灣隊熱身賽也投到155公里，江少慶表示，球季後回來就跟著王建民前輩練球，狀況調整得很不錯，希望明天完全發揮出來。

波多黎各打線以3A和2A球員為主，江少慶表示，今年一整季都在3A，對於這種等級打者不陌生，而對上中南美洲球隊，最重要是第一球，因為他們攻擊非常積極，要非常小心投第一球。

江少慶表示，這一次的台灣隊氣氛非常好，練球也非常認真，即使放假還是有不少人回到球場自主訓練，期待和大家一起打出最好的成績。

台灣隊明天在世界12強棒球賽首戰波多黎各，也是江少慶首度在國際賽先發。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法