12強》胡智為26歲生日 許願前進東京奧運

胡智為。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台中報導〕台灣隊投手胡智為今天26歲生日，難得在球場過生日，胡智為許願台灣隊打出最好的成績，前進明年東京奧運。

胡智為表示，其實每年的生日願望都非常簡單，就是健健康康、順順利利，今年剛好碰到世界12強棒球賽就要開打，希望台灣隊能打出最好的成績。

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胡智為上一次打國際賽是2014年仁川亞運，12強賽是第1次參加頂級國際賽，胡智為表示，感受到的責任和壓力的確比亞運還要大，其實日前對古巴隊熱身賽登板時就很緊張，加上高中畢業後就沒有在家鄉的洲際球場投過球，所謂近鄉情怯，到時候一定會更緊張，不過，他不會告訴自己不要緊張，而是要把緊張化為助力。

胡智為。（記者林正堃攝）

胡智為在仁川亞運準決賽對日本隊先發，投2.1局失2分、2分責失，投出4次四壞球、1次觸身球。胡智為表示，當時還不滿21歲，面對大比賽的經驗不足，一直告訴自己不要緊張，太在意反而投得荒腔走板，有了上次的經驗，這次就不要重蹈覆轍，試著和緊張和平共處。

胡智為可能是台灣隊第2戰對委內瑞拉的先發投手，他表示，自己最晚回到台灣報到，經過幾天的調整，狀況已經比剛回來時好很多，不論投那一場，就是全力以赴。

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