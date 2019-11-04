桌球》世界排名出爐！ 林昀儒蟬連世界第十、鄭怡靜掉出前十

林昀儒維持在男子世界排名第十。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌球總會今天公布11月份世界排名，18歲小將林昀儒連續3個月維持在男子世排名第10；台灣一姐鄭怡靜則滑落1名掉到女子第11，也是她自2017年12月以來首度掉出世界前十。

林昀儒上個月在德國公開賽男單首輪敗給南韓名將鄭榮植，但影響不大，世界排名依然不變；38歲老將莊智淵從37名下滑到39名；陳建安也小掉1名來到47；廖振珽同樣呈現下跌，從111落到116名。

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莊智淵世界排名下滑。（桌協提供）

在德國公開賽大復活拿到今年首冠的中國名將樊振東，超越許昕，睽違4個月後重返世界球王寶座。許昕落居第二。3至9名分別為林高遠、馬龍、張本智和、卡德拉諾、梁靖崑、波爾、法爾克。

女子方面，中國女將持續包辦世界前六。陳夢穩坐球后寶座；第五度奪下女子世界盃冠軍的劉詩雯排名上升3位，來到世界第二。德國公開賽冠軍孫穎莎上升至生涯最佳的第三。4至10名依序為朱雨玲、王曼昱、丁寧、伊藤美誠、石川佳純、馮天薇和平野美宇。

台灣女將，陳思羽從23下滑至27名，鄭先知56名、劉馨尹81名。

鄭怡靜近兩年來首度掉出世界前十。（桌協提供）

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