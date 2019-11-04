世界12強賽明點燃戰火 台灣隊全力備戰（圖輯）

台灣隊練球前球員互相擊掌打氣。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019年第2屆世界12強棒球賽B組預賽11月5日點燃戰火，台灣隊明天首戰將在下午6點30分對上波多黎各，台灣隊今天在洲際棒球場進行練球，全力備戰12強賽事。

台灣12強預賽被分在B組，與日本、委內瑞拉、波多黎各同組，12強賽攸關2020東京奧運參賽資格，將分別從亞太區（日本除外）3國取1名，美洲7國取1名，台灣隊若要晉級奧運，必須和南韓、澳洲爭奪亞太區最佳席次。

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台灣隊預賽3場賽事都在洲際棒球場進行，明天首戰將在下午6點30分對上波多黎各，推出旅美投手江少慶掛帥先發，後天將遭遇委內瑞拉，7日將上演經典傳統的「台日大戰」戲碼。

台灣隊練球前球員互相擊掌打氣。（記者林正堃攝）

台灣隊練球前球員互相擊掌打氣。（記者林正堃攝）

台灣隊練球前球員互相擊掌打氣。（記者林正堃攝）

台灣隊練球前球員互相擊掌打氣。（記者林正堃攝）

台灣隊練球前球員互相擊掌打氣。（記者林正堃攝）

台灣隊練球。（記者林正堃攝）

台灣隊練球。（記者林正堃攝）

江少慶。（記者林正堃攝）

江少慶。（記者林正堃攝）

江少慶。（記者林正堃攝）

江少慶。（記者林正堃攝）

胡智為。（記者林正堃攝）

王躍霖。（記者林正堃攝）

王柏融。（記者林正堃攝）



王柏融。（記者林正堃攝）



胡金龍。（記者林正堃攝）

胡金龍。（記者林正堃攝）

林立。（記者林正堃攝）

王威晨。（記者林正堃攝）

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