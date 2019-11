NBA》糗了！打人的代價 恐怖火箭迷終生與美國職籃無緣

鵜鶘隊助理教練波伊蘭。(圖片取自ESPN)

〔體育中心/綜合報導〕美國時間10月26日,火箭在主場交手鵜鶘時,有位恐怖的火箭球迷賈西亞(Manuel Garcia),動手揍了鵜鶘隊的助理教練波伊蘭(Joe Boylan)的臉,除了遭到火箭終生禁賽外,根據《The Athletic》知名記者Shams Charania指出,NBA官方已經決定包括NBA、WNBA、G League和2K League等賽事,這位球迷都禁止入場。

Sources: NBA teams received memo on Saturday that the fan who assaulted Pelicans assistant coach Joe Boylan on the court in Houston on Oct. 26 has been banned from all NBA, WNBA, G League and 2K League events. An NBA spokesperson confirmed the ban.