NBA》糗了！打人的代價 恐怖火箭迷終生與美國職籃無緣

鵜鶘隊助理教練波伊蘭。（圖片取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕美國時間10月26日，火箭在主場交手鵜鶘時，有位恐怖的火箭球迷賈西亞（Manuel Garcia），動手揍了鵜鶘隊的助理教練波伊蘭（Joe Boylan）的臉，除了遭到火箭終生禁賽外，根據《The Athletic》知名記者Shams Charania指出，NBA官方已經決定包括NBA、WNBA、G League和2K League等賽事，這位球迷都禁止入場。

Sources: NBA teams received memo on Saturday that the fan who assaulted Pelicans assistant coach Joe Boylan on the court in Houston on Oct. 26 has been banned from all NBA, WNBA, G League and 2K League events. An NBA spokesperson confirmed the ban. — Shams Charania （@ShamsCharania） 2019年11月4日

38歲的賈西亞，因無故毆打鵜鶘隊的助理教練波伊蘭馬上被當地警方逮捕，他的女友也因為阻止警察抓走賈西亞而遭到逮捕，影片中可清楚的看到賈西亞誇張的打人行徑。

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NBA上賽季發生幾起球迷與球員之間的衝突事件，NBA官方最近開始實施零容忍政策，其中都是與涉及種族歧視的敏感言論有關，包括辱罵魏斯布魯克（Russell Westbrook）、卡森斯（DeMarcus Cousins）的球迷都遭到終身禁賽。

NBA官方也在知曉火箭球迷毆打鵜鶘隊助理教練的這件事後，馬上採取了終生禁賽的處分，另外根據《TMZ Sports》的報導，賈西亞除了被NBA禁賽外，還可能面臨長達一年的牢獄之災。

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