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NBA》糗了！打人的代價 恐怖火箭迷終生與美國職籃無緣

2019/11/05 07:25

鵜鶘隊助理教練波伊蘭。（圖片取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕美國時間10月26日，火箭在主場交手鵜鶘時，有位恐怖的火箭球迷賈西亞（Manuel Garcia），動手揍了鵜鶘隊的助理教練波伊蘭（Joe Boylan）的臉，除了遭到火箭終生禁賽外，根據《The Athletic》知名記者Shams Charania指出，NBA官方已經決定包括NBA、WNBA、G League和2K League等賽事，這位球迷都禁止入場。

38歲的賈西亞，因無故毆打鵜鶘隊的助理教練波伊蘭馬上被當地警方逮捕，他的女友也因為阻止警察抓走賈西亞而遭到逮捕，影片中可清楚的看到賈西亞誇張的打人行徑。

NBA上賽季發生幾起球迷與球員之間的衝突事件，NBA官方最近開始實施零容忍政策，其中都是與涉及種族歧視的敏感言論有關，包括辱罵魏斯布魯克（Russell Westbrook）、卡森斯（DeMarcus Cousins）的球迷都遭到終身禁賽。

NBA官方也在知曉火箭球迷毆打鵜鶘隊助理教練的這件事後，馬上採取了終生禁賽的處分，另外根據《TMZ Sports》的報導，賈西亞除了被NBA禁賽外，還可能面臨長達一年的牢獄之災。

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