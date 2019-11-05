MLB》巨人邦賈納、 天才小史、柯爾等10人 都獲合格報價

邦賈納。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網報導，今年成為自由球員的選手中，包含巨人左投邦賈納（Madison Bumgarner）、太空人柯爾（Gerrit Cole）、「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）等人，共10名選手獲得1780萬美元的合格報價。

今年共10人獲得合格報價，投手方面有柯爾、邦賈納、史崔斯柏格、大都會強投惠勒（Zack Wheeler）、雙城歐多里齊（Jake Odorizzi）、巨人投手史密斯（Will Smith）；打者方面有白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）、勇士唐納森（Josh Donaldson）、紅雀歐蘇納（Marcell Ozuna）、國民倫登（Anthony Rendon）。

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球員們到美國時間11月14日東岸時間下午5點前，可決定是否要接受合格報價。若接受雙方續約1年；若不接受，這些選手將成自由球員，未來和新球隊簽約，原母隊可獲補償選秀權。

先前史崔斯柏格決定跳出合約剩餘4年1億美元的合約，投入自由市場，他和柯爾都是自由市場上頂級的先發投手，預料兩人都會拒絕。

此外，今年合格報價1780萬美元，比去年下跌10萬美元，是自2012年實施該制度以來，首次出現下降的情況；而且自2012年以來，接受合格報價的球員僅6人，前一位是道奇左投柳賢振。



「天才小史」史崔斯柏格獲得世界大賽MVP。（資料照，法新社）

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