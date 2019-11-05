NBA》老鷹好消息！ 少主明有望傷歸戰馬刺

老鷹少主T.楊恩有望在明日對上馬刺的比賽中回歸陣容當中。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹日前因扭傷右腳踝而進入傷兵名單的「少主」T.楊恩（Trae Young），有望於明日主場對戰馬刺的比賽中回歸，期望T.楊恩能幫助近況不佳，且近期已吞3連敗的老鷹，重新帶來奪勝的希望，並將球隊勝率帶回5成。

在11月1日作客熱火的比賽中，老鷹2年級生控衛T.楊恩因一次落地採到熱火溫斯洛（Justise Winslow）的腳，而造成自己右腳踝翻船，該場比賽最終以97：112敗下陣來，接著「背靠背」於主場再對熱火又以97：106輸球，再加上前一場惜敗給七六人的比賽，因此老鷹目前處於3連敗的小低潮當中。

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T.楊恩在對上熱火的比賽中右腳踝扭傷。（資料照，美聯社）

今年是T.楊恩的第2個NBA賽季，場上的表現有著大幅進步，今年目前出賽4場，場均26.8分5籃板和7.3次助攻。21歲的T.楊恩上賽季繳出19.1分3.7籃板和8.1助攻，在新人王票選中僅輸給獨行俠的「歐陸金童」東契奇（Luka Doncic）排名第2。

獨行俠東契奇今年的表現更上一層樓，期望能帶領球隊重返季後賽。（資料照，法新社）

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