NBA》火箭昨剛慘遭血洗 今「魏少」又將休息

火箭球星魏斯布魯克將缺席今日對決灰熊的比賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季才從雷霆被交易至火箭的球星魏斯布魯克（Russell Westbrook），將缺席今日作客灰熊的比賽，火箭在昨日慘敗給熱火之後，今日「背靠背」的賽事，這位前MVP又將缺席，對火箭來說與灰熊一戰將會是場艱困的賽事。

火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）於昨日對決熱火賽前提到，今日對決灰熊的比賽「魏少」將有可能輪休。而今日的傷病報告出爐，確認魏斯布魯克將不會在孟斐斯主場出賽。

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在昨日火箭對決熱火的比賽中，魏少打出加入火箭以來最糟的表現，出賽26分鐘僅得到本季最低的10分，雖有4籃板和6助攻的貢獻，但發生多達7次失誤，這也是他本季單場最多的失誤次數，最終火箭以100：129慘遭熱火血洗。

本季魏少的表現依舊全面，出賽6場場均21.2分，外加9.8籃板和9.2助攻，場均近乎大三元的表現，就看這全能的數據是否能夠提升且延續到賽季結束，並達成連續4個賽季場均大三元的紀錄，這將會是這位明星後衛本季值得關注的重點。

魏少（持球者）昨面對熱火僅繳出10分的成績單，另還發生多達7次失誤。（資料照，今日美國）

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