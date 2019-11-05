MLB》紅襪強打選擇不跳脫合約 下季續留領7.2億

馬丁尼茲宣布繼續執行合約，下賽季將領有2375萬美金的薪資。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年32歲、效力紅襪隊的外野手兼指定打擊–馬丁尼茲（J.D. Martinez），選擇不跳脫合約進入自由市場，繼續執行與紅襪簽訂的合約，2020年賽季這位紅襪陣中的強打薪水將達到2375萬美金（約新台幣7.2億）。

馬丁尼茲與紅襪的合約尚有3年6250萬美金（約新台幣19億），其中這3年每個賽季結束都有球員選擇是否執行合約的權力，而這剩餘3年的薪水分別是2020年的2375萬，以及2021和2022年的1937萬。

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馬丁尼茲的經紀人波拉斯（Scott Boras）向《波士頓環球報》表示：「馬丁尼茲告訴我，他選擇這決定是因為他想留在一支具有競爭力的球隊，並且留在熟悉的地方打球可以讓他的表現更有效率。」

近3個賽季，馬丁尼茲敲出124轟，為全聯盟產量第一的選手，另外339分打點為全大聯盟第2多，此外打擊率平均為3成13、長打率6成19和1.007的OPS，進攻端的表現可說是火力非常兇猛。

紅襪隊的團隊薪資高達2億4300萬，排名全大聯盟首位，比聯盟規定的薪資上限2億800萬還高出不少，因此需要支付可觀的「豪華稅」，除了馬丁尼茲的薪水很高之外，2018年美聯MVP得主貝茲（Mookie Betts）在今年領有2770萬美金的薪水，而他下賽季結束後將成為自由球員，屆時可能會索取更肥的合約，這對紅襪的制服組將是一場考驗。

馬丁尼茲今年繳出場均3成04打擊率、36轟和105分打點的優異成績單，只可惜未能帶領球隊殺進季後賽。（美聯社）

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