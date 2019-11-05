MLB》彌補爭冠失利的遺憾 太空人有望成年度獎項最大贏家

太空人今年有4名球員入選最終名單。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕太空人雖無緣奪冠，但例行賽107勝仍是由許多實力堅強的選手貢獻而來的，這也讓他們在今天全美棒球記者協會（BBWAA）公布年度各項獎項的最終決選名單時成為最大贏家，一共有4人入圍、冠居全聯盟。

三壘手柏格曼（Alex Bregman）去年名列美聯MVP第五名，今年再度成為呼聲頗高的人選，本季勝利貢獻值（WAR）8.4以及119次的保送數都是美聯第1，上壘率0.423則高居第2，41轟、長打率0.592以及攻擊指數1.015則名列第3。

請繼續往下閱讀...

柏格曼。（資料照，法新社）

除MVP這個大獎外，美聯塞揚獎方面太空人就佔了2人，分別是柯爾（Gerrit Cole）以及韋蘭德（Justin Verlander），就連名單裡的另外一人摩頓（Charlie Morton），也是前太空人球員。

最後一位則是太空人超級新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），這位古巴重砲初來乍到就展現驚人怪力，本季出賽87場繳出打擊率0.313、27轟以及78分打點，上壘率以及長打率都領先所有菜鳥，其中攻擊指數1.067更是繼1911年的無鞋喬（Shoeless Joe Jackson）後當季新人的最佳成績。他將與光芒二壘手洛爾（Brandon Lowe）、金鶯左投明斯（John Means）共同角逐這項一生只有一次的大獎。

艾瓦瑞茲。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法