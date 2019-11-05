MLB》柳賢振入選國聯塞揚獎名單 有望挑戰亞洲第一人

道奇韓籍左投柳賢振。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方今天公布塞揚獎入圍名單，道奇韓籍左投柳賢振獲得提名，他將和大都會強投德葛隆（Jacob deGrom）、國民薛哲（Max Scherzer）爭奪國聯塞揚獎，挑戰史上首位亞洲塞揚獎得主。

現年32歲柳賢振去年接受1790萬美元的合格報價，續留道奇一年，卻投出生涯代表作，前6場先發拿5勝0敗，防禦率僅0.59，還創開季15戰防禦率僅1.27的鬼神般成績。柳賢振在明星賽前防禦率僅1.73、拿到10勝，但明星賽後狀況下滑，僅拿4勝、這段期間的防禦率為3.18。

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柳賢振今年共先發29場，繳出14勝5敗防禦率2.32的生涯代表作，共吃下182.2局是自2013年新人年以來最多，送出163次三振是旅美6年來最高，每局被上壘率為1.01，有望挑戰亞洲首位塞揚獎得主。

過去亞洲選手中，「台灣之光」王建民在2006年洋基時期繳出19勝，成為亞洲首位大聯盟勝投王，最後在美聯塞揚獎票選中排在第二，當年是由「神之左手」桑塔納（Johan Santana）榮獲美聯塞揚獎。

薛哲。（資料照，美聯社）

而國聯塞揚獎入圍名單其他兩人為去年塞揚獎得主德葛隆、以及擁有三屆塞揚的薛哲。德葛隆本季繳出11勝8敗防禦率2.43的成績，共投204局賞255次三振是國聯最多；薛哲本季先發27場有11勝7敗防禦率2.92的表現。

德葛隆。（資料照，法新社）

美國聯盟塞揚獎入圍名單，包含太空人王牌柯爾（Gerrit Cole）、韋蘭德（Justin Verlander）、光芒摩頓（Charlie Morton）都入選。

柯爾本季先發33場拿到20勝5敗，防禦率2.50是美聯最低，吃下212.1局，賞326次三振是全大聯盟最多，有望挑戰生涯首座塞揚獎。

韋蘭德今年先發34場，拿到21勝是全美聯最多，吃下223局賞300次三振。韋蘭德生涯曾在2011年奪美聯塞揚獎。

現年35歲的摩頓今年從太空人轉戰光芒後投出生涯年，先發33場繳出16勝6敗防禦率3.25，共投194.2局賞240次三振。

柯爾。（資料照，法新社）

韋蘭德。（資料照，法新社）

摩頓。（資料照，法新社）

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