MLB》前韓職重砲洋將成自由球員 釀酒人不執行下季合約

釀酒人宣佈不執行坦姆斯下賽季的合約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人選擇不執行一壘手坦姆斯（Eric Thames）下賽季750萬美金（約新台幣2.3億）的合約，球隊將以100萬美金買斷這筆合約，讓這位即將滿33歲的重砲手成為自由球員，但釀酒人球團並不排除在自由市場重新和他簽訂新約。

坦姆斯曾於2014至2016年效力NC恐龍，三個賽季皆打出恐怖的成績，其中2015年更是繳出47轟40盜，外加140分打點的表現，其中「40–40」更是亞洲職棒中首度出現的紀錄，他在韓職3個賽季共繳出驚人的124轟、382分打點和343得分，平均打擊率為3成49。

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坦姆斯在結束韓職3年的旅程後，被釀酒人以3年1600萬美金的約合網羅，他今年出賽149場比賽，繳出2成47打擊率、25發全壘打和61分打點的成績單，回到美國職棒的坦姆斯，長打能力依舊有不錯的發揮，但是打擊率偏低是他要在大聯盟生存的硬傷。

此外，釀酒人將先發投手安德森（Chase Anderson）交易至藍鳥，換回2A潛力新秀Chad Spanberger。31歲的安德森今年出賽27場比賽，繳出8勝4敗，以及4.21的自責分率。2017年安德森投出生涯年，繳出12勝4敗2.74 ERA的成績，並與釀酒人簽下2年1175萬美金的合約，近4個賽季以來，安德森替釀酒人貢獻了38勝28敗3.38的自責分率。

釀酒人先發投手安德森被交易至藍鳥。（美聯社）

另外釀酒人宣佈執行皮納（Manny Pina）下季185萬美金的合約，這位效力釀酒人4個賽季的32歲捕手，本季在158個打數中，繳出2成28打擊率、7發全壘打和25分打點。

捕手皮納下賽季將續留釀酒人。（資料照，歐新社）

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