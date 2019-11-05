MLB》勇士重新簽下殷仔前隊友 連6年開幕戰先發成自由身

殷仔前隊友馬卡奇斯與勇士簽下1年400萬美金的合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年例行賽拿下國聯東區冠軍的亞特蘭大勇士，日前宣佈不執行殷仔在金鶯時期的隊友馬卡奇斯（Nick Markakis），以及捕手佛勞爾斯（Tyler Flowers）的下賽季合約，今則重新將兩位選手簽回陣中，另外勇士球團也決定不執行連6年擔任勇士開幕戰先發投手的德黑蘭（Julio Teheran）賽季的合約，讓他投身自由市場。

勇士開出1年400萬美金（約新台幣1.2億）的合約，給予陣中的主力外野手馬卡奇斯及捕手佛勞爾斯。現年35歲的馬卡奇斯於2014年和勇士簽下4年4400萬美金的合約，並從2015年效力這支國聯東區強權至今。

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33歲的老將捕手佛勞爾斯（圖左）同樣與勇士簽下1年400萬美金的合約。（資料照，法新社）

勇士隊史首位能夠連6年擔任開幕戰先發的德黑蘭，在結束6年3240萬美金的合約後，則很有可能結束與勇士間的合作關係。勇士總經理安索波洛斯（Alex Anthopoulos）說：「他（指德黑蘭）在我們陣中很久了，他已是我們球隊很重要的一員。」安所波洛斯也補充道，他們會和德黑蘭的經紀人就新合約持續進行溝通。

德黑蘭連6年擔任勇士開幕戰先發投手，賽季結束後進入自由市場。（資料照，今日美國）

德黑蘭本季出賽33場，繳出10勝11敗，ERA 3.81還不算差的成績，並在174.2局的投球內容中，送出162次三振。今年在國聯分區系列賽關鍵的Game 4，10局下半上場後援，投0.2局被擊出再見高飛犧牲打失1分，苦吞敗仗。

此外，勇士宣佈給予三壘手唐納森（Josh Donaldson）1780萬美金年薪的合格報價，希望新賽季唐納森可以繼續為勇士效力，本季唐納森的薪水為2300萬美金。今年才加入勇士的唐納森為2015年美聯MVP得主，本賽季繳出2成59的打擊率，敲出37發紅不讓和94分打點。

前美聯MVP唐納森今年敲出37轟，並貢獻94分打點，獲得勇士開出年薪1780萬美金的合格報價。（資料照，今日美國）

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