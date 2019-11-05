MLB》不會放棄柯爾！太空人老闆表態將加入搶人大戰

柯爾是今年自由市場最大咖的球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕柯爾（Gerrit Cole）今年球季成為自由市場最大咖的球員，外界普遍認為太空人應該留不下這位本季帶來巨大貢獻的王牌，不過球隊老闆克蘭恩（Jim Crane）今天受訪時表示，太空人仍會加入競逐行列，不排除把柯爾簽下來的可能性。

根據《Baseball-Reference》估計，太空人明年的薪資總額會落在2.08億美金左右，而這個金額正好是2020年大聯盟薪資上限的門檻，也就是已經在需要繳奢侈稅的邊緣，如果真的要搶柯爾，將可能會是太空人首次超過薪資門檻。目前太空人薪資總額裡很大一部分是之前簽下的幾張延長合約，明年需支付的主要薪資部分包含韋蘭德（Justin Verlander）3300萬美金、艾圖維（José Altuve）的2900萬美金以及柏格曼 （Alex Bregman）的1300萬美金，當然還有本季在731交易大限後換來葛蘭基（J Zack Greinke），因此需要支付其明年年薪3500萬美金中的2470萬美金，

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今年柯爾例行賽與季後賽合計繳出24勝6負，防禦率2.28、被上壘率0.89，共送出373次三振，可以預期將會爭取到一張天價合約。「我們會嘗試加入競爭的行列，」克蘭恩今天在出席活動時表示，「不過不知道可不可以拿出他們想要的，畢竟波拉斯（Scott Boras，柯爾經紀人）並不好對付。」

太空人老闆克蘭恩。（資料照，美聯社）

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