日職》有錢就是任性？巨人監督想廢除補償球員 引發日網友議論

巨人監督原辰德。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今年拿下暌違5年的中央聯盟優勝，卻在日本大賽慘遭軟銀橫掃，讓央聯連續7年無緣日本一。巨人監督原辰德除了提出央聯也要實施指定打擊（DH）外，更認為現今自由球員的補償制度不合理，直言「人的補償」是敵人。

《日刊現代》報導，原辰德認為，補償球員是「敵人」，在自由市場上花很多金錢，卻沒有獲得任何好處，28人保護名單根本是笑話，這個有必要取消。原辰德指出，補償只要給錢，自由球員是件很光明的事情，卻讓它成負面新聞。

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原辰德表示，因為這是資本主義，若從自由市場上挖走選手，就付錢解決。所謂補償人就好像是犧牲者般的名稱，這很不好。

原辰德去年季後重新職掌兵符，巨人軍補強MVP等級的外野手丸佳浩、捕手炭谷銀仁朗，卻因為補償球員，損失長野久義、內海哲也兩大巨人軍人氣選手。

而巨人今年季後也想補強陣容，鎖定樂天投手美馬學、羅德二壘手鈴木大地，若在自由市場網羅兩人，巨人軍有可能會從現有戰力中損失2名選手。

但原辰德此番言論，也引發日本網友熱議，一名日本網友直言，「以為巨人變強就能提高棒球的人氣？棒球界若不改變，人氣只會下降」、「遭挖走選手的球團只會更弱。」。一名日本漫畫家也直言，「我很高興看到巨人變強，但這發言太荒謬了。自由球員的補償人，是為了聯盟戰力的均衡，否則像巨人、軟銀這種有財力的球團網羅選手，戰力集中的狀況顯而易見。」

目前日職自由球員制度規定，把自由球員分為3級，A級為年薪在各球團日本球員中排前3名，B級為4至10名，10名以後為C級。而吸收A級自由球員的球團，需補償原球團該球員年薪的80％，或50％加1名28人保護名單以外的球員：B級自由球員為年薪的60％，或40％加球員，C級自由球員則不必補償。

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