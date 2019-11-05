12強》美國隊敲4轟擊退多明尼加 和墨西哥攜手闖複賽

美國隊今天擊敗多明尼加，晉級複賽。（圖片取自WBSC官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽A組預賽，美國隊靠著團隊4發全壘打，終場以10：8擊敗多明尼加，美國隊以預賽2勝1敗戰績、分組第二之姿，和墨西哥攜手闖進複賽。

美國隊靠裴頓（Mark Payton）首局首打席全壘打，先得1分。柯朗沃斯（Jake Cronenworth）在第2局敲陽春砲，克拉茲（Erik Kratz）、阿德爾（Jo Adell）的適時安打再拿2分，美國隊第2局攻下3分，前兩局打完取得4：0領先。

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多明尼加打線在2局下靠埃思皮納爾（Edwin Espinal）的安打，追回2分。美國隊波姆（Alec Bohm）在第3局敲三分砲，又拉開分差，第4局達爾貝（Bobby Dalbec）敲安再得1分；4局下多明尼加再靠埃思皮納爾適時安打追回1分。

美國隊第5局上克拉茲敲陽春彈再拿1分，多明尼加5局下反攻，無人出局攻占滿壘，佩古洛（Carlos Peguero）敲滾地球護送跑者回來得分，下棒瓦勒里奧（Charlie Valerio）揮三分彈，多明尼加單局攻4分追至2分差。

不過，美國隊在第8局靠阿德爾的適時安打再追加1分，第9局美國隊派出效力日職歐力士隊的終結者迪克森（Brandon Dickson），他在2出局後，多明尼加羅培茲（Otto Lopez）、馬堤（Alfredo Marte）連續安打追回1分，迪克森最後三振佩古洛，美國隊終場以10：8贏球。

A組預賽方面，墨西哥3戰全勝，美國隊2勝1敗，兩隊將晉級複賽。

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