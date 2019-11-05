NBA》前湖人小將飆生涯新高40分 鵜鶘依舊不敵籃網吞連敗

英葛蘭本場狂飆40分，打破個人單場得分的紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前湖人小將英葛蘭（Brandon Ingram）在今夏因AD交易案被交易至鵜鶘，來到鵜鶘後成球隊主要進攻手，今日在作客對上籃網的比賽中，狂轟生涯單場新高的40分，籃網休賽季以大約挖角來的厄文（Kyrie Irving）也不落人後，同場砍下39分高分，籃網在「公園阿伯」飆分的帶領下，終場以135：125擊退來訪的鵜鶘。

厄文（持球者）本場攻下39分，率領籃網以10分差擊敗來訪的鵜鶘。（美聯社）

籃網在半場結束時得到67分，並在第3節曾領先鵜鶘多達20分，但鵜鶘在第3節展開反撲，單節轟下48分吹起反撲的號角，只可惜最後還是讓籃網守成勝利，最終鵜鶘以10分差落敗，吞下近期的2連敗，目前戰績1勝6負在西部敬陪末座。

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籃網KI本場比賽21投13中，外加罰球11罰11中，一共砍下39分，另外還有9助攻和3抄截的貢獻。雙能衛雷佛特（Caris LeVert）此役得到23分，抓下7顆籃板和送出5次助攻。J.哈里斯（Joe Harris）和J.艾倫（Jarrett Allen）則分別攻下19分和18分。

鵜鶘除了全場24投17中，攻下全場最高40分的英葛蘭外，「球哥」波爾（Lonzo Ball）和J.哈勒戴（Jrue Holiday）各別都攻下15分，陣中兩名射手哈特（Josh Hart）和瑞迪克（JJ Redick）則分別攻下14分及12分。

籃網雙能衛雷佛特本役貢獻23分7籃板和5助攻。（美聯社）

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