MLB》戴「讓美國偉大」競選帽見川普 國民日裔美籍捕手遭砲轟

鈴木清戴著「讓美國再次偉大」的競選帽見川普。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕美國總統川普今在白宮接見世界大賽冠軍華盛頓國民隊，其中陣中日裔美籍捕手鈴木清（Kurt Suzuki）戴著「讓美國再次偉大」的紅色帽子上台這個行為，也瞬間引發外界一陣撻伐。

鈴木清今天為第一個被總統點名上台的球員，他戴著川普「讓美國再次偉大（Make America Great Again，簡稱MAGA）」的競選帽站上致詞臺，川普還因此從背後擁抱他。這個動作雖被揶揄成鐵達尼號的經典動作，不過美國國內其實還有一大票的人士並不認為這是件值得開玩笑的事情，不少網友表示，「難道他覺得那些支持MAGA的群眾會在意像他這樣的人嗎，這是對他自己家族的侮辱」、「鈴木清今天根本就是席林（Curt Schilling，之前曾公開支持川普、涉及種族歧視的紅襪名將）」、「我喜歡作為一名球員的鈴木清，但他今天在白宮戴了MAGA帽子，我不會再支持他了。」

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鈴木清則在事後受訪時解釋自己只是要找些樂趣，「這真是太棒了，剛好那是總統，我只是想要找點樂趣，」他告訴《今日美國》，「每個人都把每件事政治化了，今天只是我們球隊贏得了世界大賽冠軍。」

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