福州賽》瑪琳第2局大幅落後棄賽 帶傷上陣的戴資穎晉級16強

瑪琳退賽，台灣一姊戴資穎晉級16強。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕身體有傷的台灣一姊戴資穎今日在超級750系列中國福州羽球公開賽，首戰在21：16、13：1領先時，對手里約奧運金牌西班牙好手瑪琳因感冒身體微恙決定棄賽，小戴終結對戰2連敗，闖入女單16強。

戴資穎10月在丹麥、法國連兩週密集出賽，2站共打9場賽事，腳踝、腰、背都有不適，上週返回高雄長庚醫院檢查、治療。

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經過短暫休養的戴資穎去年在福州賽退賽，本屆無保分壓力，首輪卻籤運不佳，遇到世界排名第10的瑪琳，也是兩人近5站第3次過招，小戴生涯對戰以7勝6敗稍占上風，但9月中國賽、10月法國賽都由瑪琳取勝。

戴資穎今日上陣甚至左膝至大腿都用繃帶進行防護，首局除開賽一度平手，小戴該局都能穩定進帳分數，即使瑪琳數次縮小至1分差距，戴資穎都能穩住陣腳，也成功先馳得點。

即使戴資穎有傷在身，但變得沈默的瑪琳狀況也不佳，次局更一口氣連丟9分，才靠小戴的回球掛網取得該局第1分，下半局當小戴取得13：1領先，瑪琳直接宣告棄賽，使戴資穎取得16強入場券。

戴資穎下輪對手將是世界排名27的印尼女將東宗，她今日首輪苦戰3局以22：20、19：21、21：17力退華裔美籍好手張蓓雯。戴資穎過去4度對戰東宗取得全勝，且都是以直落2過關，不過近一次交手東宗有備而來，小戴仍得小心應付。

瑪琳退賽。（Badminton Photo提供）

瑪琳退賽，台灣一姊戴資穎晉級16強。（Badminton Photo提供）

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