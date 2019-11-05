NBA》「魏少」缺席也沒差！ 哈登爆砍44分宰灰熊止連敗

哈登本場比賽爆砍44分，帶領火箭戰勝灰熊中止近期2連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭擺脫昨日慘敗給熱火29分的陰霾後，今日雖然「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）缺席，但火箭靠著哈登砍下全場最高44分的帶領下，作客以107：100擊敗灰熊中止近期的2連敗，灰熊則是吞下3連敗。

上半場的比賽，火箭不再像昨日面對熱火般頹廢，以62：60帶著2分領先進入下半場。比賽在剩下約2分鐘時進入高潮，火箭以101：92暫時領先，灰熊大鎖克勞德（Jae Crowder）在防守哈登時被襲擊下體，導致雙方火藥味十足，在兩邊言語交鋒後克勞德先被驅逐出場，哈登則被判罰1級惡意犯規。

請繼續往下閱讀...

克勞德（蹲下者）被哈登襲擊下體後，看起來相當痛苦。（美聯社）

雖然灰熊在時間剩下1分54秒時追到95：102，但下一波進攻哈登隨即送上1顆幾乎鎖定勝局的3分球，最終火箭靠著哈登火力大放送，幾乎以一己之力帶著火箭起飛，以7分差擊敗近況同樣不佳的灰熊。

火箭明星後衛哈登全場28投12中，包括3分球16投中7，外加罰球18罰13中，一共砍下全場最高的44分，另外還有10籃板、6助攻和2抄截。射手E.戈登（Eric Gordon）得到16分，中鋒卡培拉（Clint Capela）則打出10分13籃板的雙十表現。

灰熊新科榜眼摩朗特（Ja Morant）本役手感極佳，全場16投10中，得到全隊最高的23分，另抓下5顆籃板和送出6次助攻。今日擔任灰熊先發得分後衛的D.布魯克斯（Dillon Brooks）攻下17分9籃板2抄截。比賽末段被驅逐出場的克勞德則是得到8分，並挹注5顆籃板和3次抄截。

新科NBA榜眼摩朗特，本場比賽攻下全隊最多的23分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法