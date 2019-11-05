NBA》太陽起飛了！布克砍本季新高40分 賞七六人首敗

太陽布克（左）砍下40分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鳳凰城太陽今天在主場迎戰費城七六人，布克（Devin Booker）砍下40分，魯比歐（Ricky Rubio）也繳出21分、10助攻的雙十表現，終場太陽隊以114：109擊敗開季未輸球的七六人。本季太陽表現大蛻變，開季有著5勝2敗的好成績，是自2013年以來最佳。

兩隊此戰互咬分數，分差最多不超過8分，三節完七六人以82：81領先。末節剩下9分27秒時，在魯比歐三分球投進後，太陽打出10：2攻勢反超比數，不過七六人後面持續追分，靠哈佛德（Al Horford）灌籃、以及柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）2罰全進，兩度追平比數。

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布克這時跳出連拿5分要回領先，太陽維持分差，終場就以114：109獲勝，也讓七六人吞下開季以來首場敗仗。七六人目前戰績為5勝1敗。

太陽布克（左）砍下40分。（美聯社）

太陽隊方面，布克全場19投15中，包含三分球4投3中、外加7罰全進，拿下本季新高40分。魯比歐拿下21分、10助攻、7籃板的全能表現，中鋒拜恩斯（Aron Baynes）15分7籃板6助攻、賞2次火鍋，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）14分。

七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）遭禁賽無法上場。哈佛德（Al Horford）拿下全隊最高32分，T.哈里斯（Tobias Harris）24分10籃板，柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）20分。衛B.西蒙斯（Ben Simmons）全場8投2中僅得8分，另有7次抄截、6助攻、5籃板表現。

太陽後衛魯比歐（右）也繳出21分、10助攻的表現。（美聯社）

太陽後衛魯比歐（左）也繳出21分、10助攻的表現。（美聯社）

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