MLB》最大遺珠？洋基本季大驚奇 MVP決選名單不見其蹤影

拉梅修是本季洋基的驚奇之一。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕全美棒球記者協會（BBWAA）今日公布年度MVP的最終決選名單，而今年打出驚奇的洋基內野工具人拉梅修（DJ LeMahieu）竟未在名單內，也讓許多媒體紛紛未他抱屈。

《12up.com》的作家鮑爾（Mark Powell）今撰文為拉梅修抱屈，指出他竟未被列在MVP決選名單非常令人遺憾，文中寫到楚奧特（Mike Trout）與柏格曼（Alex Bregman）當然都是毫無疑問的人選，但拉梅修其實與第三位入圍者、運動家游擊手希米恩（Marcus Semien）的表現不相上下。

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今年以一紙以兩年2400萬美金合約加盟條紋軍的拉梅修本季繳出打擊三圍.327/.375/.518、26的成績，西米恩則貢獻.285/.369/.522、個人新高的33轟，鮑爾指出，並不是要否認西米恩的優秀表現，但拉梅修今年在洋基傷兵滿患的情況下跳出來擔綱攻擊重心，帶領球隊打出103勝的佳績，並拿下暌違7年的美聯東區冠軍，至少值得入圍的肯定。

今天名單公布後也早在社群掀起一番論戰，不少人與上列論述一樣認為沒讓拉梅修入圍是個笑話，但也有許多球迷提出進階數據來力挺BBWAA，在勝利貢獻值上，攻守俱佳的西米恩累積了8.1WAR，確實比6.0的拉梅修高出不少。

運動家游擊手西米恩。（資料照，法新社）

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