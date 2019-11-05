福州賽》3局大戰拍下世錦賽金牌辛度！白馭珀晉級次輪

白馭珀。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣羽球女單好手「小小白」白馭珀，今在超級750中國福州公開賽首輪和世錦賽金牌辛度鏖戰3局，耗時1小時14分鐘，最終以21：13、18：21、21：19勝出，終止對戰3連敗，且順利晉級次輪。

世界排名42的白馭珀去年底因膝傷轉戰女雙，今年為力拚奧運資格，決定重返女單賽場，並在7月的俄羅斯公開賽封后，10月初的荷蘭公開賽闖進4強，不過上週的澳門公開賽，因身體不適次輪止步。

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本週的福州公開賽白馭珀遞補出賽，首輪強碰世界排名第6的世錦賽金牌辛度，兩人過去3度交手，辛度取得全勝優勢，前次碰頭為世錦賽，當時由辛度以直落二勝出。

兩人在首局戰成4：4平手後，白馭珀連拿4分取得領先，並以21：13勝出，次局雙方你來我往，辛度狀況回穩，以21：18扳回一城。

決勝局，白馭珀一度取得11：3大幅領先，技術暫停後，小小白碰上亂流，讓辛度一口氣拿下8分扳平，且一度取得18：15領先，但隨後小小白迎頭趕上，並率先搶下賽末點，以21：19勝出，順利晉級次輪。

下一輪白馭珀將碰上南韓金佳恩、蘇格蘭好手吉爾莫（Kirsty Gilmour）的勝方。

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