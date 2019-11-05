12強》波多黎各對台先發投手 和張奕同為棄打從投

波多黎各右投克魯茲。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕世界12強棒球賽台灣首戰波多黎各，今天晚上6點半在洲際球場點燃戰火，波隊推出29歲右投克魯茲（Fernando Cruz）先發，值得一提的是，克魯茲和台灣隊投手張奕一樣，都是進職棒後棄打從投；而且小聯盟期間克魯茲還曾練捕手，挑戰大聯盟之路佈滿荊棘，他生涯未曾登上大聯盟舞台。

克魯茲2007年以內野手身份進入皇家小聯盟體系，主守三游，第一年累計打擊率僅2成10，181打數只擠出1轟，隔年仍待在新人聯盟層級，累計打擊率2成37，198打數未開轟。

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小聯盟起步前兩年克魯茲不僅打不好、砲管小，且三游守備頻發生失誤，2009年他棒子終於有起色，在新人聯盟層級打擊率升至2成77，這一年他改練捕手，兼守一壘，盜壘阻殺率31%。

2010年克魯茲終於升上皇家1A，一整年累計打擊率2成21，盜壘阻殺1個人次都沒抓到，他又跑回去守三壘，成為名符其實的工具人，隔年他決定棄打從投。

棄打從投，克魯茲棒球人生從黑暗走向光明？答案是否定的，他在皇家新人聯盟層級投兩季，防禦率分別為7.99、6.88，後來遭釋出離開美職體系，直到2015年再被小熊簽下，該年他在高階1A、2A、3A層級都有出賽，累計戰績3勝4敗、防禦率5.64，68.2局出現34次四壞保送。

2015年球季結束克魯茲再度離開美職體系，先後轉戰美國獨立聯盟和墨西哥聯盟，去年在墨聯出賽9場其中2場先發，戰績1勝1敗、防禦率7.80，今年則在家鄉波多黎各聯盟發展。

旅日投手張奕原為外野手，2016年以育成選手身分加盟歐力士，今年棄打從投，8月8日父親節這一天對火腿先發6局失1分拿下勝投，成為日職史上首位育成野手出身初登板奪勝投的投手，名留青史。

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