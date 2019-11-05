NBA》「新柯瑞」橫空出世？ 第二輪菜鳥轟36分 率勇士奪新主場首勝

帕斯卡爾打出生涯代表作。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士總算拿下在大通中心球場首勝！新秀帕斯卡爾（Eric Paschall）打出生涯代表作，轟下全場最高36分、13籃板，率隊127：118擊敗拓荒者，拿下本季第二勝。

年僅23歲的帕斯卡爾在今年選秀第二輪第11順位才被勇士挑中，但本場他火力全開，上場40分鐘，19投11中，包括三分球6投4中，飆出本季所有菜鳥最高得分。

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上半場勇士陷入3分落後，但易籃之後，帕斯卡爾發威，帶領球隊在第三節攻下27分，第四節再灌進40分，奠定勝基。

帕斯卡爾轟下全場最高36分、13籃板。（美聯社）

K.湯普森膝傷整季報銷，柯瑞手掌骨折、D.格林手指韌帶受傷，D.羅素也因腳踝扭傷進入傷兵名單。

勇士連兩場排出菜鳥軍團迎敵，上季勇士總冠軍賽出場名單全部無法上場，今天由包曼（Ky Bowman）、波爾（Jordan Poole）、考利斯坦（Willie Cauley-Stein）、G.羅賓森（Glenn Robinson III）、帕斯卡爾（Eric Paschall）先發，完全是一支全新的球隊。

此先發五人毫無星度可言，根據統計，此5人的年薪僅700萬美元，合計生涯總得分僅4122分。柯瑞本季年薪4023萬美元，生涯總得分16396分，一人完勝本場先發，但靠著團隊合作，仍收下本季主場首勝。

帕斯卡爾賽後與D.格林擊掌慶祝。（美聯社）

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