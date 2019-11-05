12強》從建築工人到國家隊戰將 39歲浪人捕手離奧運夢更近了

美國隊12強代表隊捕手克拉茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽A組預賽，美國隊今以10：8力退多明尼加，順利以分組第二闖進複賽，其中隊上最年長的39歲老將克拉茲（Erik Kratz）也扮演不可或缺的功臣，而他今天在受訪時也對於自己從一名建築工人到有可能成為奧運國手的經歷有感而發。

克拉茲此役先是在5局敲出陽春砲，連續兩天有開轟紀錄。8局上，當時美國隊以9：7領先，第一個上場打擊的克拉茲敲出二壘安打攻佔得點圈，兩出局後天使大物新秀阿德爾（Jordon Adell）擊出右外野方向短程安打，克拉茲賣老命直接拔腿狂奔，最後甚至是以整個人撲向本壘的方式替球隊得到保險分，不過多明尼加在9局下又添得1分，最後美國10：8獲勝。

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克拉茲在2002年獲藍鳥隊選秀進入職棒，不過一直沒有等到上大聯盟的機會，小聯盟時期他曾與好友在維吉尼亞合開小型建設公司，休賽季的工作就是幫別人蓋房子，當時他一天工作8至10個小時，下了班後就繼續去健身房鍛鍊。

克拉茲後來與海盜簽約，並在2010年才正式登上大聯盟，隨後更先後待過9支球隊，是典型的棒球浪人，在5月遭到光芒釋出後，與洋基簽下一紙小聯盟約。生涯在大聯盟累積打擊率僅0.205、合計31轟。

然而對一名曾經必須兼差蓋房子的浪人球員來說，能與數名潛力新秀一起為國家隊效力幾乎已經是美夢成真，克拉茲今天也被問到這段經歷，他表示棒球是一項非常美好的運動，因為能帶著家人一起到各處旅行，而進軍奧運這件事，根本就是不曾夢想過的，「作為一個在美國賓州長大的孩子，每四年你會看著一些不曾看過的運動，但大家都是一起為這三個顏色 （紅、白、藍，美國國旗顏色）加油，現在自己能離奧運更近一步，是除了上天其他人無法賜予的福氣。」

美國隊今以10：8擊敗多明尼加晉級複賽。（圖片取自推特）

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