國際賽五年24勝1敗 台灣女子冰球捍衛主場、延續奇蹟

冰球「甜心」王心妤。（冰球協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年台灣盃女子冰球邀請賽將於明於台北小巨蛋冰上樂園舉行，本屆台灣隊精銳盡出，由實力堅強的女子菁英隊與U18國家隊出征，總計共有澳洲、香港、泰國、印度、菲律賓和新加坡6隊來台踢館。

台灣位於亞熱帶地區，冰球風氣並不盛行，加上合格場地稀少，球員多為學生，或是有本業的社會人士，只能利用晚上九點後的時間刻苦訓練。在種種不利的條件下，卻還能創造「台灣冰球奇蹟」。

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今年4月台灣女子冰球隊在2019世界女子冰球錦標賽2級B組賽事，5戰全勝封后，寫下歷史新猷，震驚國際冰壇，同時門將徐子庭還以97.65%的守門率，獲得守門王頭銜，振奮人心。

冰球隊賽前練習。（冰球協會提供）

本次台灣盃邀請賽，國內2支球隊有超過10名是女子冰球世錦賽國手，將首度在國內獻技。冰球「甜心」王心妤表示，「感覺很興奮，也很緊張，希望能拿出120%的實力，將冠軍留在台灣。」

U18國家隊上週在泰國參加微笑盃，以賽代訓，備戰本次盃賽，小球員在當地「越級打怪」，甚至碰上多支男子組隊伍，總教練尹安中表示，「本次收穫滿囊，此盃賽有超過60支勁旅參賽；剛開始遇到男子隊，球員心理產生畏懼，綁手綁腳，但後來漸入佳境，許多球員都有超水準演出。」

此次外隊來勢洶洶，台灣女子菁英隊李昕容認為，「澳洲和泰國應該是最大勁敵。澳洲擁有身材優勢，且我國鮮少在國際賽對壘，感覺較陌生。泰國球風剽悍，進攻兇猛，對上他們勢必有較多的身體碰撞。」

本屆台灣盃是史上首次舉辦，在全國冰球協會數月的努力下，總算促成此賽事，提供國內選手最好的舞台，同時也讓國人能觀賞頂級賽事。冰協表示，此次花費超過百萬，軟、硬體都採用最高規格的設備，同時本賽是冠名「台灣」，就是希望讓台灣能揚名國際。

台灣女子冰球隊自2014年成軍以來5年，在國際賽拿下驚人的24勝1敗，國際排名已衝上世界第33，排名快速竄升的速度是世界之最，也受到國際冰球總會的高度重視，被視為是冰壇「奇蹟」。

冰球協會副秘書長黃意中表示，「冰協積極培訓國家隊，今年就已經出國移訓三趟，花費已超過300萬，我們目標是明年的世錦賽，期盼能持續在國際賽揚名立威。」

本次入場看球完全免費，且入場還有好禮，知名美食燒肉丼《燒丼株式會社》回饋球迷，只要入場，就能獲得金黃吉士薯條免費招待卷，同時還能運動補給飲料《加分水》。

台灣隊首日賽程：

AM 9:00 台灣菁英VS.新加坡

PM 14:00 澳洲VS.台灣U18

PM17:30 台灣菁英VS.菲律賓

PM21:00 台灣U18 VS.香港

菁英隊許庭毓。（冰球協會提供）

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