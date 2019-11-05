12強Live》林立炸裂！右外野兩分砲助台灣隊先馳得點

第一局
1局下，面對波多黎各先發投手克魯茲，開路先鋒王威晨敲出一、二壘間強勁滾地球雖被對手美技攔下，不過傳球時卻發生失誤，讓王威晨站上一壘，接下來「打擊王」林立大棒一揮，敲出右外野2分砲，幫助台灣隊先馳得點，以2：0領先。
1局上，江少慶一上來就先搶下2個好球，讓馬丁尼茲敲出內野高空飛球遭三壘手王威晨接殺出局，接下來再讓德黑蘇斯敲出滾地球遭刺殺出局，接下來江少慶再讓賈西亞揮棒落空霸氣讓波多黎各打者三上三下。
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賽前
2019年第2屆世界12強棒球賽B組預賽11月5日點燃戰火，台灣12強預賽被分在B組，與日本、委內瑞拉、波多黎各同組，12強賽攸關2020東京奧運參賽資格，將分別從亞太區（日本除外）3國取1名，台灣隊首戰將在下午6點30分對上波多黎各，屆時將派出江少慶掛帥先發。
台灣隊先發陣容
1 王威晨 三壘
2 林立 二壘
3 蘇智傑 左外野
4 林泓育 指定打擊
5 陳俊秀 一壘
6 張進德 捕手
7 王柏融 右外野
8 張志豪 中外野
9 岳東華 游擊
先發投手：江少慶
波多黎各隊先發陣容
1.馬丁尼茲（Ozzie Martínez）游擊
2.德黑蘇斯（Iván de Jesús Jr.）三壘
3.賈西亞（Anthony García）右外野
4.歐提茲（Danny Ortiz）中外野
5.岡薩雷茲（Yariel González）指定打擊
6.多明克茲（Jeffrey Domínguez）一壘
7.瓦倫丁（Jesmuel Valentín）二壘
8.羅德里奎茲（Wilfredo Rodríguez）補手
9.維提爾（David Vidal）左外野
先發投手：克魯茲（Fernando Cruz）