12強》日本隊開幕戰委內瑞拉 先發名單出爐！

日本隊投手群。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者龔乃玠／桃園報導〕日本隊今晚在桃園球場和委內瑞拉打12強開幕戰，由山口俊先發，中心打線則是近藤健介、鈴木誠也和吉田正尚，委內瑞拉則派出在大聯盟生涯31勝的杜布朗。
日本隊先發
1 坂本勇人 游擊
2 菊池涼介 二壘
3 近藤健介 左外野
4 鈴木誠也 右外野
5 吉田正尚 指定打擊
6 淺村榮斗 一壘
7 丸佳浩 中外野
8 松田宣浩 三壘
9 小林誠司 捕手
先發投手：山口俊
委內瑞拉隊先發
1 卡斯提歐（Alí Castillo） 左外野
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2 奎瑞庫托（Juniel Querecuto） 右外野
3 卡斯楚（Luis Castro） 一壘
4 豐瑪約（Balbino Fuenmayor） 指定打擊
5 戈多伊（Jose Godoy） 捕手
6 李維洛（Carlos Rivero） 三壘
7 布蘭柯（Andrés Blanco） 二壘
8 馬查多（Dixon Machado） 游擊
9 羅德里奎茲（Herlis Rodríguez） 中外野
先發投手：杜布朗（Félix Doubront）
委內瑞拉三壘手李維洛。（記者羅沛德攝）
味全龍冬盟洋將維茲卡亞（Anthony Vizcaya）。（記者羅彼得攝）