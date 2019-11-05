12強》日本隊開幕戰委內瑞拉 先發名單出爐！

日本隊投手群。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕日本隊今晚在桃園球場和委內瑞拉打12強開幕戰，由山口俊先發，中心打線則是近藤健介、鈴木誠也和吉田正尚，委內瑞拉則派出在大聯盟生涯31勝的杜布朗。

日本隊先發

1 坂本勇人 游擊

2 菊池涼介 二壘

3 近藤健介 左外野

4 鈴木誠也 右外野

5 吉田正尚 指定打擊

6 淺村榮斗 一壘

7 丸佳浩 中外野

8 松田宣浩 三壘

9 小林誠司 捕手

先發投手：山口俊

委內瑞拉隊先發

1 卡斯提歐（Alí Castillo） 左外野

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2 奎瑞庫托（Juniel Querecuto） 右外野

3 卡斯楚（Luis Castro） 一壘

4 豐瑪約（Balbino Fuenmayor） 指定打擊

5 戈多伊（Jose Godoy） 捕手

6 李維洛（Carlos Rivero） 三壘

7 布蘭柯（Andrés Blanco） 二壘

8 馬查多（Dixon Machado） 游擊

9 羅德里奎茲（Herlis Rodríguez） 中外野

先發投手：杜布朗（Félix Doubront）

委內瑞拉三壘手李維洛。（記者羅沛德攝）

味全龍冬盟洋將維茲卡亞（Anthony Vizcaya）。（記者羅彼得攝）

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