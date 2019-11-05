桌球》團體世界杯明開打 一哥林昀儒率台灣首戰中國衛冕軍

台灣一哥林昀儒明天領銜出戰中國。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕被視為東京奧運前哨戰的的2019年團體世界杯桌球賽（ITTF Team World Cup ）明天將在日本東京點燃戰火，共有男、女各12支勁旅角逐。

小組賽籤表昨天出爐，男子組方面，由18歲小將林昀儒領軍的台灣隊，和尋求8連霸的中國及非洲冠軍奈及利亞同在A組；女子組方面，一姐鄭怡靜領銜的台灣隊則和歐洲冠軍羅馬尼亞及遞補澳洲參賽的大洋洲代表萬那杜分在C組。

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台灣男子明天下午4點將首戰中國，7日上午9點對決奈及利亞；台灣女子明天上午11點45先戰萬那杜，晚間6點半再戰羅馬尼亞。取小組賽前兩名晉級8強。

中國隊今年精銳盡出，男隊包括世界排名前四的樊振東、許昕、林高遠，馬龍和世界名第7的梁靖崑，女隊則有世界排名前三的陳夢、劉詩雯、孫穎莎及王曼昱和里約奧運金牌丁寧。

以團體形式進行的世界杯桌球賽，自1990年首度舉辦以來，比賽名稱數次更迭，2013年曾改名為世界桌球團體經典賽（World Team Classic），2015年改回World Team Cup，去年再變成Team World Cup。

從上屆開始，世界杯就採用奧運賽制，每場比賽包括1點雙打、4點單打，每名球員各打2點。由於今年比賽在東京奧運場館舉行，各國也把這一戰視為東奧的模擬賽。

去年世界杯，台灣男子隊在世界團體錦標賽僅獲得第17名，無緣取得門票。只有女子隊拿到參賽權，但最後在8強賽敗給北韓，無緣晉級4強。

台灣男隊今年由世界排名第10的林昀儒掛頭牌，加上陳建安、廖振珽、彭王維及王泰崴。38歲老將莊智淵九月初宣布退出國家隊後，目前仍未回心轉意，這次世界盃缺席。

女子隊方面，除了近幾年國家隊三大主力鄭怡靜、陳思羽、鄭先知，另外還有劉馨尹及蘇珮綾。

一姐鄭怡靜率領台灣女子隊出征團體世界杯。（取自國際桌總官網）

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