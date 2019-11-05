12強》擺出華麗左打陣對波多黎各 洪總解釋原因

台灣擺出左打陣包括王威晨（左起）、朱育賢、蘇智傑。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕世界12強棒球賽台灣首戰波多黎各，台灣隊先發打線排出6名左打，包括王威晨、蘇智傑、張進德、王柏融、張志豪、岳東華，是否因應對方派出右投克魯茲（Fernando Cruz）？台灣教頭洪一中說，「應該是吧！」

洪總解釋，克魯茲是右投，對戰左打者的被打擊率稍微高一點，所以先發打線排較多左打，當然、還有考量打者近況、守備位置、投手習性，這些都會考慮，能進國家隊都是一時之選，很難取捨，這是教練團開會討論出來的結果，覺得這是最適合的先發陣容。

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洪總指出，這次12強賽國家隊集訓時間不長，熱身賽場數也不多，就憑直覺和感覺，做適當的安排。

波隊陣中有3名中職經驗投手，包括米吉亞、羅曼、拿威，今天賽前3人與台灣老戰友相擁話家常；洪總認為這場米吉亞比較有機會上場投球，台灣隊一些老經驗的打者有對戰過米吉亞，他們了解對手，應該會將所知資訊告訴年輕選手。

大戰在即，洪總說，壓力一定會有，但不會緊張，打不好就是被罵而已，12強賽是棒球盛會，希望他們去享受比賽，不要想太多，把精神、態度拿出來，加總起來就有力量。

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