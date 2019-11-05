射擊》亞運金牌呂紹全亞錦賽第5 確定取得東京奧運門票

射擊選手呂紹全取得東京奧運門票。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射擊選手呂紹全今日在2019年杜哈亞洲錦標賽男子10公尺空氣步槍，決賽以185.5分排名第5，仍順利遞補拿到奧運門票。

22歲呂紹全去年雅加達亞運大放異彩，與女將林穎欣攜手射下混合團體金牌，自己又在個人賽鍍銅，他本季就把亞錦賽視為最重要戰役，期待能一舉拿到奧運門票。

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呂紹全在資格賽以6輪共射出626.3分，排名第6名晉級決賽，至於資格賽表現最佳為中國選手劉宇坤的629分，而他在今年2月印度新德里世界盃已取得奧運資格。

呂紹全在決賽排名第5，但中國除了劉宇坤外，另一好手惠子程在去年世錦賽取得奧運資格，按照規定各國在同項目僅能有2名選手進軍奧運。

這次決賽劉宇坤摘下金牌，銀牌由余浩楠獲得，宋布寒則排名第4，但中國已無法在該項目進帳奧運門票，排名第5呂紹全與第6日本遠藤雅也，雙雙遞補取得門票，至於印度選手迪帕克（Kumar Deepak）在本屆亞錦賽鍍銅，同樣斬獲一席奧運資格。

台灣目前在明年東京奧運共取18張奧運門票，射箭6席、體操5席、射擊4席、游泳2席、田徑1席。

呂紹全。（資料照，記者林正堃攝）

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