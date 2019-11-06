12強台灣交手委內瑞拉 張奕掛帥先發 今日賽事預告與轉播

張奕今日將對委內瑞拉先發。（資料照，記者廖耀東攝）

早安！《自由體育》為您帶來本日精采賽事預告與轉播！

NBA例行賽火熱進行，早上9點湖人交手公牛，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）連兩戰都繳出大三元的表現，今日會再豪取大三元的成績幫助湖人奪下6連勝嗎？公牛方面，陣中主力拉文（Zach LaVine）連兩戰都攻下20分以上的分數，今日對上近況火熱的湖人又會有怎樣的表現呢？精采比賽，球迷們記得準時鎖定轉播！

請繼續往下閱讀...

世界12強棒球賽，今日有5場比賽帶給大家，早上9點開始A組的墨西哥對上荷蘭，墨西哥能否拿下3連勝的佳績呢？另一方面，C組的賽事也在今日火熱開打，早上11點加拿大強碰古巴，晚間6點則是南韓出戰澳洲的比賽。而B組的部分，日本昨在8局下絕地大反攻，才驚險贏下委內瑞拉，今日對上波多黎各會打出什麼樣的表現呢？最後一場是晚間6點半台灣迎戰委內瑞拉的比賽，台灣將由旅日強投張奕掛帥先發，對上前大聯盟明星投手阿瓦雷茲（ Henderson Álvarez ），球迷們別忘了鎖定轉播為我國好手加油囉!

林立昨日對波多黎各在首局轟出2分砲。（資料照，記者林正堃攝）

NBA例行賽

09:00 湖人@公牛 愛爾達體育1台

世界12強棒球賽

09:00 荷蘭@墨西哥 緯來育樂、愛爾達體育3台

11:00 加拿大@古巴 緯來體育、愛爾達體育2台、公視3台

18:00 澳洲@南韓 緯來綜合、愛爾達體育3台

18:00 波多黎各@日本 緯來育樂、愛爾達體育1台、公視3台

18:30 台灣@委內瑞拉 緯來體育、愛爾達體育2台、公視

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法