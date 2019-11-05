12強》中信「世界12強直播派對」 上千球迷集氣吶喊嗨翻南港

中國信託「世界12強直播派對」上千球迷集氣吶喊嗨翻南港。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕「2019年第二屆世界12強棒球錦標賽」B組分組預賽台灣隊首場對戰波多黎各，今（5）日於臺中洲際球場開打，世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari、教育部部長潘文忠、中華民國棒球協會理事長辜仲諒及中國信託商業銀行董事長利明献出席見證。

台灣隊首場預賽開打，世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari、教育部部長潘文忠、棒球協會理事長辜仲諒及中國信託商業銀行董事長利明献出席。（主辦單位提供）

中國信託為了替台灣隊集氣加油，今起一連三天於臺北市南港區的中國信託金融園區舉辦「世界12強直播派對」，實況直播比賽戰況，中信兄弟球員陳江和、曾陶鎔特別出席，與啦啦隊Passion Sisters及現場逾千名球迷「家在一起」，加油聲響嗨翻南港。此外，於台北101的大樓外牆特別打出「Home Run Taiwan 轟吧臺灣燈光字樣，廣邀全民凝聚信念，力挺中華隊前進2020東京奧運。

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為了幫台灣隊加油，許多身穿台灣隊應援造型及裝扮的熱情民眾傍晚便紛紛湧入中國信託「世界12強直播派對」現場，而前兩百名到場的早鳥民眾幸運獲得限量的Home Run Taiwan加油T恤，臉上貼著應援紋身貼紙，手持Home Run Taiwan加油棒為台灣隊吶喊加油。此外，中信兄弟球星「紅龜」陳江和、曾陶鎔到場與球迷熱情擊掌為台灣隊集氣，每局還抽出幸運兒贈送簽名球，並於三局下半結束選出現場「最佳應援造型」民眾，送出簽名球衣。

中信兄弟球星「紅龜」陳江和、曾陶鎔到場與球迷熱情擊掌為台灣隊集氣。（主辦單位提供）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters在直播派對現場搭配應援團音樂，帶動球迷口號、手勢，每當台灣隊投手投出三振或選手擊出安打及出現精彩守備時，全場立刻歡聲雷動。臺灣人看棒球必配的烤香腸也沒有缺席，「Home Run Taiwan 轟吧！臺灣」影片中30年球場攤販「汾條伯」陳憲問也應邀到場，連續三天為現場球迷準備免費限量的「台灣隊勝利」烤香腸，民眾排隊之餘還爭相合影，整個直播派對嗨翻南港夜晚，參與民眾彷彿來到「台灣隊搖滾趴」！

力挺台灣隊，「世界12強直播派對」上千球迷集氣吶喊嗨翻南港。（主辦單位提供）

為全力支持台灣隊在世界12強賽事贏得佳績，中國信託今年品牌形象影片「Home Run Taiwan 轟吧！臺灣」為台灣隊加油，影片上映好評不斷，網路上突破500萬人次觀看。

台灣隊接下來兩場賽事將分別迎戰委內瑞拉及日本，中國信託持續舉辦直播派對，前兩百名到場民眾可獲得限量版Home Run Taiwan加油套組並有機會和球星擊掌集氣，歡迎民眾及早前往中國信託金融園區卡位，也可於LINE連結https://line.me/S/sticker/15809免費下載由知名插畫家「馬來貘」、「爽爽貓」繪製的「來貘爽貓一窩轟！揪你力挺中華」LINE貼圖，透過逗趣的加油貼圖，讓棒球融入生活對話中。

另外，Home Run Taiwan粉絲團也特別為「世界12強棒球錦標賽」設計大頭貼特效框，邀請網友更新臉書大頭貼，為台灣隊集氣加油！更多活動詳情，請參閱Home Run Taiwan 粉絲團。

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