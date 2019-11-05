12強》味全龍新洋投大放火！ 日本隊絕地反攻驚險奪勝

日本逆轉擊敗委內瑞拉。（記者羅沛德攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕日本隊12強開幕戰對委內瑞拉一度落後至7局結束，最後靠味全龍新洋投瓦茲卡納等3名委內瑞拉牛棚投手大放火，8局下猛轟6分大局，終場以8：4驚險收下首勝。

日本逆轉擊敗委內瑞拉。（記者羅沛德攝）

央聯3冠王山口俊熱身賽狀況不佳，仍獲監督稻葉篤紀信任，此役依然投得辛苦，先發4局沒有任何3上3下，被敲5安打外帶2次保送，唯獨靠6次奪三振減低傷害，失掉1分。

請繼續往下閱讀...

日本隊先發投手山口俊僅撐4局。（記者羅沛德攝）

日本打線無法突破委內瑞拉先發杜布朗，前4局僅敲1支安打，5局下逮到委國換投，靠保送和守備失誤攻佔一、三壘，接著「廣島組合」菊池涼介和鈴木誠也接連敲適時安打，攻下2分逆轉。

委內瑞拉先發投手杜布朗（F?lix Doubront）。（記者羅沛德攝）

鈴木誠也5局下打出超前安打。（記者羅沛德攝）

然而，日本牛棚卻在6局上出狀況，山岡泰輔開局被連敲3支安打，失掉1分，日本隊雖然分別換上2名巨人投手大竹寬和中川皓太，卻被委內瑞拉靠馬查多滾地球、羅迪貴茲安打攻逆轉2分，單局掉3分遭逆轉。

悶到8局下，日本隊終於展開攻勢，開局獲2保送上壘。委內瑞拉換上味全龍要在冬季聯盟使用的新洋投瓦茲卡納，卻提油桶救火，連投2次四壞先送1分，再被菊池涼介敲適時安打，遭扳平比分。

菊池涼介敲適時安打扳平比分。（記者羅沛德攝）

日本隊攻勢還沒結束，近藤健介在滿壘又選保送，攻下超前分，隨後鈴木誠也高飛犧牲打、源田壯亮內野安打、丸佳浩再選到單局第3次滿壘保送，狂轟6分大局，提前鎖定戰局。

山崎康晃關門成功。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法