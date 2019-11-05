路跑》ASICS首推跑鞋租借服務 葉守博、陳彩娟等名將共襄盛舉

台灣亞瑟士首推跑鞋租借服務。（亞瑟士提供）



〔記者梁偉銘／台北報導〕ASICS台灣亞瑟士首度推出「Find Your Right Shoe : ASICS跑鞋體驗租借服務」，11月20日於台北旗艦店熱鬧展開，首先登場的正是高省力跑鞋GLIDERIDE，葉守博、陳彩娟等田徑名將共襄盛舉，以過來人經驗呼籲民眾多運動保持健康身心。

葉守博（左起）、陳彩娟等田徑名將呼籲民眾多運動保持健康身心。（亞瑟士提供）





甫於桃園全運勇破大會紀錄首奪女子七項金牌的陳彩娟，分享她對這雙跑鞋的體驗：「跟以往穿過的跑鞋很不一樣，創新設計讓我輕鬆推蹬，可以帶領身體自然流暢地啟動每一步，明顯提高跑步效率。」至於全運會拿下男子200公尺銀牌的葉守博，則認為GLIDERIDE非常輕巧，「實際穿起來比看起來輕很多，由於設計促使前腳掌足弓著地，讓跑步動作更流暢，加上支撐和避震有一定作用，對腳的保護性也高，非常適合長距離耐力訓練。」

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這是台灣亞瑟士首次提供跑鞋租借，幸運的台灣消費者將以簡易租借方式，優先全天候實地體驗ASICS歷時研發兩年的成果。為免向隅，ASICS本月同步推出全台省力GLIDERIDE試跑活動，由專業教練帶領北中南區跑友共同感受越省力、越能跑的創新設計。台灣亞瑟士總經理謝玉真表示，身為2020東京奧運官方贊助商，讓所有跑者感受革新科技是最大目標，「台灣消費者對新科技接受度是最高的，隨著進入路跑高峰季節，我們決定推出「跑鞋租借服務」，邀請台灣消費者實際體驗感受ASICS的用心，更希望藉由租借服務，協助跑友們先體驗再決定是否購買，選擇對的跑鞋。」

11月20日起想租借跑鞋的民眾，只要出示證件並支付100元，即可24小時體驗最新跑鞋，由於台北旗艦店鄰近台北田徑場，屆時將開放供租借跑鞋的跑友換洗與置物等貼心服務，相關細節可洽台北旗艦店。

台灣亞瑟士總經理謝玉真（中）表示，身為東奧官方贊助商，歡迎民眾體驗跑鞋租借服務。（亞瑟士提供）

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