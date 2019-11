江少慶化解危機後振臂怒吼。(記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕世界12強賽B組預賽在,台灣隊今預賽首戰面對波多黎各,旅美3A投手江少慶6局失1分好投,亮眼表現幫助台灣隊守下勝利,而他在5局上大秀超狂接殺美技,更讓WBSC官網驚呼「到底怎麼做到的!」

台灣隊今在預賽首戰推出旅美好手江少慶先發,而他前4局讓波國打者12上12下,5局上在迅速抓下2個出局數後,雖然被連續敲出2安失掉唯一1分,不過接下來面對羅德里奎茲敲出的投手前小飛球,江少慶漂亮直接一把將球接住,化解繼續掉分的危機,也獲得滿堂彩。

請繼續往下閱讀...

隨後WBSC官網也將這段超狂美技上傳,驚呼「到底怎麼做到的?」,讚嘆江少慶不可思議的美技,而江少慶此役主投6局用93個球,僅被敲出3支安打失1分,還飆出5次三振,好投為台灣隊守下重要勝利。



How did you do that, Chiang Shao-Ching?! #相信中華 #Premier12 #世界12強 pic.twitter.com/tJBZZD3GIO