12強》投打俱佳！ 台灣隊漂亮擊敗波多黎各奪預賽首勝

台灣隊奪勝。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強賽，台灣隊今預賽首戰面對波多黎各，中職打擊王林立在1局下就開轟、5局下再用短打建功，搭配旅美3A投手江少慶6局失1分好投，台灣隊投打俱佳，以6：1擊退波多黎各，旗開得勝。

江少慶主投6局僅失1分。（記者林正堃攝）

林立在首局轟出2分砲。（記者林正堃攝）

台灣隊開路先鋒王威晨首打席就靠對方失誤上壘，下一棒林立大棒一揮，敲出右外野全壘打助台灣2：0領先。

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林立在首局轟出2分砲。（記者林正堃攝）

第5局台灣隊攻勢再起，岳東華選到保送、王威晨敲出穿越安打，林立採用突襲短打，結果造成波多黎各內野守備大亂，台灣隊再攻得2分，林立趁亂跑上三壘，最後靠蘇智傑高飛犧牲打回本壘得分。6局下，波多黎各再次自亂陣腳，二、游連續發生失誤助台灣再添1分。

王威晨滑回本壘得分。（記者林正堃攝）

王威晨安打。（記者林正堃攝）

5局下，林立觸擊讓波多黎各守備大亂，台灣隊趁機攻下2分。（記者林正堃攝）

張志豪回本壘得分。（記者廖耀東攝）

江少慶此役表現優異，前4局未讓波國任何打者上壘，直到第5局才被連續安打失掉唯一一分，最後主投6局僅被敲出3支安打，另外送出6K。

江少慶主投6局僅失1分。（記者林正堃攝）

台灣隊牛棚陳冠宇、陳禹勳、陳鴻文接連守成，最後以6：1力退波多黎各，漂亮取得預賽首勝，也報了上屆預賽延長賽輸球的一箭之仇。台灣隊明晚6點半要在洲際棒球場續戰委內瑞拉。

台灣隊奪勝。（記者林正堃攝）

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