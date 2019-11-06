NBA》上季僅19勝連三季墊底 太陽注入「新靈魂」翻身成西部第二

太陽東昇的關鍵，是今夏網羅後衛「西班牙金童」魯比歐，成功補強最弱的一環。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上季太陽整季只拿下19勝，已連續三個球季在西部墊底，但本季脫胎換骨，開季5勝2敗，衝上西部第二，期間還曾打敗超強勁旅快艇，且吞下的2敗都僅輸1分，此役今天打破七六人的不敗之身，證明已非吳下阿蒙。

美媒點評，太陽旭日東昇的關鍵，是今夏網羅後衛「西班牙金童」盧比歐，成功補強最弱的一環。

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本季團隊場均助攻數高達27.7次，排名聯盟第2，並將年輕球員串聯在一起，打出均衡的攻守戰力，成為太陽繳出自2013年以來開季最佳戰績的靈魂人物。

盧比歐此役進帳21分、10助攻，僅出現1次失誤，完全比下七六人後衛西蒙斯的6分、6助攻。

此外年僅23歲的布克也是關鍵人物，他生涯曾單場轟下70分，得分能力驚人，近年已成為太陽的頭號攻擊手，上季場均進帳26.6分，攀上生涯顛峰。

賽後布克生涯總得分也突破6000分大關，全場球迷在末節齊喊「MVP」。他表示，「自我第一天穿上太陽球衣，就愛上這支球隊，在鳳凰城打球，讓我鬥志十足，且充滿能量，希望本季能將球隊帶入季後賽。」

年僅23歲的布克得分能力驚人，近年已成為太陽的頭號攻擊手，上季場均進帳26.6分，攀上生涯顛峰。（法新社）

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