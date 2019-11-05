競技撲克亞洲盃中壢開打 前5名可進軍世界盃

桃園市議員徐景文（左）到場代表授旗給出賽「IFMP競技撲克亞洲國家盃」的台灣隊。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕「IFMP競技撲克亞洲國家盃」賽事5日至8日在桃園市中壢米堤大飯店開打，計有9個國家、72名選手參賽，前5名可於今年底前往秘魯參加「2019競技撲克世界國家盃」；5日傍晚的開幕典禮，由桃園市議員徐景文代表到場授旗給台灣隊，希望民眾能藉此國際賽事，重新認識德州撲克，也預祝台灣隊能拿下好成績，順利取得進軍世界國家盃的資格，再為台灣爭光！

「IFMP競技撲克亞洲國家盃」共9個國家參賽，前5名將獲得年底前往秘魯參加「2019競技撲克世界國家盃」的資格。（記者李容萍攝）

「IFMP競技撲克亞洲國家盃」在中壢開打。（記者李容萍攝）

台灣福爾摩沙撲克競技協會理事長戴興雄表示，競技撲克源於美國德州，由於需高度技巧、數學基礎、邏輯思考、心理素質、賽局經驗而風靡全球，是國際體育總會及奧委會支持認可的體育競技賽事，協會花了很大的努力才爭取主辦國的機會；有別於非法賭博，以籌碼換現金，撲克比賽有一定的報名時間，比賽過程會持續淘汰選手，最後晉級選手依照名次發放獎金，與一般體育競技一樣。

台灣隊隊員之一的吳恩慶是台大數學系高材生，研究所時因朋友介紹接觸線上德州撲克，發現德州撲克包含各種數學機率的計算及與對手間的心理戰，漸漸打出興趣，也透過網路上的資訊、影片及原文書增進自己的相關知識，更做了休學的決定，搬到澳門居住，專心往職業撲克選手之路邁進，曾在2016澳門紅龍盃中贏得冠軍，獲得12萬美元獎金，累積獎金已達到180萬元港幣。

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