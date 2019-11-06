12強》「狂晃」女球僮IG被神出！ 卻自爆工作丟了

日前台灣對上古巴的世界12強熱身賽中，球場上一名女球僮跑步時胸前「上下狂晃」，讓許多網友都看傻了眼，有眼尖網友則神出Instagram，引發轟動。（圖片擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕日前網傳世界12強棒球賽主辦單位徵「165公分以上、D罩杯以上」的女球僮，引起熱議。事後棒協發文聲明，指徵才內容子虛烏有。不過日前台灣對上古巴的世界12強熱身賽中，球場上一名女球僮跑步時胸前「上下狂晃」，讓許多網友都看傻了眼，有眼尖網友則神出Instagram，引發轟動。

有網友眼尖發現，原來她就是在IG擁有1萬多名粉絲的Showgirl「狗狗」。（圖片擷取自IG）

她透過IG限時動態表示，是當初為了接這個工作，10月時就推掉了許多工作，但如今工作遭到革除，這個禮拜的工作也報銷，讓她損失最少2萬，相當委屈。（圖片擷取自狗狗IG）

一名網友日前在表特版PO出一位女球僮跑步的GIF動畫檔 ，只見這名女球僮跑步時「壯觀」胸前不停上下晃動，讓許多網友都大噴鼻血，紛紛大喊「卡一個」、「開車帶上我阿」。

有網友眼尖發現，原來她就是在IG擁有1萬多名粉絲的Showgirl「狗狗」，她在IG上自曝，由於日前限時動態被斷章取義地截圖到12強粉絲團，認為她不知道王建民是誰、不知道打的國家是古巴，「所以中職為了平息眾怒把我工作砍了」，許多網友覺得相當可惜，也有網友提醒，這應該不是中職負責，而是由棒協外包廠商負責。

事後她將文章刪除，透過IG限時動態表示，因為被鄉民貼到粉絲團，讓她的工作被砍掉，最難過地是也不能看球賽了，更慘的是當初為了接這個工作，10月時就推掉了許多工作，但如今遭到革除，這個禮拜的工作也報銷，讓她損失最少2萬，相當委屈。

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