網球》ATP年終賽分組出爐！球王納達爾是否出賽說分明

納達爾。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕倫敦ATP年終總決賽昨舉行抽籤儀式，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）和「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）分在同組，本週重返世界排名第一的納達爾（Rafael Nadal）與3名新星對抗。

今年年終賽兩小組以美國傳奇阿格西（Andre Agassi）和瑞典名將博格（Björn Borg）的名字命名，昨抽籤結果出爐，喬科維奇、費德爾和奧地利好手提姆（Dominic Thiem）及首度入圍的義大利貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）分屬博格組。

請繼續往下閱讀...

阿格西組由納達爾領銜，同組3位對手皆未滿24歲，包含俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）、希臘齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）和德國小茲維列夫（Alexander Zverev）。

納達爾上週因腹部拉傷在巴黎名人賽4強退賽，他將按照原訂計畫今天飛往倫敦，端看接下來兩天的練習狀況，決定能否出賽，若確定退賽，將由西班牙好手阿古特（Roberto Bautista Agut）遞補。

比賽將在本週日於倫敦O2體育館開打，兩小組進行循環賽，分組前二進行交叉對決，決定最後的冠軍戰組合。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法