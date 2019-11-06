MLB》季後賽繳鬼神表現 38歲老將有望續披紅雀戰袍

韋恩萊特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊先發老將韋恩萊特（Adam Wainwright）在今年的季後賽燃燒手臂力投219球，可惜球隊在國聯冠軍賽遭國民隊4戰橫掃，無法為這名老將再拿一枚戒指。在今天結束的記者會上，總管莫茲里爾克（John Mozeliak）透露，他們正打算與今年成為自由球員的韋恩萊特討論新的合約。

莫茲里爾克指出雙方目前尚未達成任何協議，不過他們將會在下週或者下下週進行討論，若雙方能夠正式簽訂合約，那麼明年賽季將會是韋恩萊特的第15個大聯盟賽季，同時也是他在紅雀隊的第15年。

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現年38歲的韋恩萊特，今年繳出回春表現，賽季先發31場比賽，投171.1局拿下14勝10敗，防禦率4.19。到了季後賽更是大發神威，連兩場比賽投出超過7局的優質先發好投，還成為了季後賽史上第四年長能投到7.2局飆出11K的選手。

《MLB Trade Rumors》寫手亞當斯（Steve Adams）認為，考量到韋恩萊特的年齡，雙方可能會簽下一張1年合約，而且肯定會比今年的200萬美元還要來得多，今年韋恩萊特的合約是一張1年200萬美元，合約中還有著激勵獎金，而他靠著今年的31場先發，多拿到了800萬美元，今年年薪為1000萬，亞當斯認為，韋恩萊特的下張合約預計將會在1000萬上下。

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