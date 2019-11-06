12強》日本上演大逆轉 稻葉監督神調度賭對了！

山田哲人滿壘時選到四壞保送，幫助日本隊擠回追平分。（資料照，記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕賽前誓言奪下12強冠軍的「侍JAPAN」日本隊，昨天首戰面對委內瑞拉嚇出一身冷汗，8局下單局灌進6分逆轉，終場以8：4獲勝。日本隊監督稻葉篤紀該局調度成為贏球關鍵，他賽後受訪時也表示，他把希望賭在代打的山田哲人身上。

日本隊打線前4局也受制在大聯盟奪31勝的委內瑞拉先發杜布朗壓制，僅敲1支安打。前7局只在第5局靠「廣島組合」菊池涼介和鈴木誠也連線攻下2分，以2：4落後。

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日本隊8局下展開絕地大反攻，委內瑞拉自亂陣腳開局連投2次保送，雖然松田宣浩觸擊失敗，未能推進跑者，但下一棒會澤翼選到四壞球保送形成滿壘，原本要由坂本勇人上場打擊，不過他前4打席都未能敲安，日本隊啟用山田哲人代打，這項調度也收到好效果，山田野選到四壞球保送，助隊得到關鍵的追平分，菊池涼介扮演致勝英雄，適時的左外野安打帶有超前分，日本隊單局灌進6分，最終逆轉擊敗委內瑞拉。

日本隊監督稻葉篤紀談到8局換下坂本勇人的調度，他表示，這是一個困難的選擇，坂本前4打席都繳白卷，吞下2次三振僅靠失誤上壘，狀況並不算太好，因此決定賭在山田哲人身上，由他取代坂本上場代打，這也是為了球隊獲勝不得不的決定。

坂本勇人。（資料照，記者羅沛德攝）

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