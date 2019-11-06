MLB》沒提合格報價不代表會走 「Didi」回歸洋基有望

葛瑞戈爾斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊游擊手「Didi」葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）在今年沒有收到洋基隊的合格報價成為自由球員，下個賽季可能換穿他隊球衣，但大聯盟記者透露，Didi下個賽季還是有可能留在洋基隊。

本季因韌帶置換手術影響表現的葛瑞戈爾斯，僅出賽82場比賽，繳出.238/.276/.441的打擊三圍，有著16發全壘打、61分打點的表現。今年將會是他生涯首度成為自由球員，同時因為洋基隊沒給他合格報價，因此想簽他的球隊並不會損失選秀籤。而雖然洋基隊沒給他合格報價，但還是可以跟他簽下一張新的合約。

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官網認為，雖然洋基隊很有可能跟葛瑞戈爾斯簽下新的合約，但若是沒有簽回來，那麼他們可以將游擊手出身的托瑞斯（Gleyber Torres）移防至游擊，拉梅修（DJ LeMahieu）放到二壘，這兩個位置都是他們最熟悉的原生守位。

葛瑞戈爾斯沒獲得合格報價後，他在自由市場上的吸引力也因此提升，官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）表示，釀酒人隊、紅人隊、費城人隊都可以在今年冬天試著簽下他，而根據馬林魚隨隊記者弗里薩洛（Joe Frisaro）表示，馬林魚隊也是可能聯繫葛瑞戈爾斯的球隊之一。

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