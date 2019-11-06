NBA》星海哥爆氣轟39分平生涯最佳 綠衫軍克騎士奪5連勝

海沃德攻下平生涯最佳的39分率隊贏球。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天到克利夫蘭踢館，「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）繳出在綠衫軍的代表作，攻下平生涯最多的39分，另有7籃板、8助攻和2阻攻的全能表現，在第4節最後22.8秒關鍵跳投鎖定勝局，率隊以119：113擊敗騎士，綠衫軍近期拉出一波5連勝。

海沃德在2017年季後以4年1.28億美元頂級合約加盟塞爾提克，不料開幕戰就遭遇嚴重腳踝傷勢，導致整季報銷，隔年雖然重返球場，但表現起起伏伏，不過今年逐漸找回當年明星級身手，今天賽前場均可貢獻16.6分、7.6籃板和3.6助攻。

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塞爾提克此役團隊命中率高達5成65，四節一路保持領先，更一度領先多達13分，不過騎士在最後3分多鐘吹起反攻號角，T.湯普森（Tristan Thompson）率隊打出一波9：0的攻勢，追到只落後3分，所幸海沃德在最後22.8秒挺身而出，投進關鍵保險分，助隊以119：113獲勝。

海沃德今天面對騎士20投17中，攻下39分、7籃板、8助攻、2阻攻和1抄截，得分追平生涯最高，上一次狂砍39分，已經是2016-17年球季的事情，當時他還效力爵士。

沃克（Kemba Walker）貢獻全場次高的25分，另有8籃板；騎士大物塞克斯頓（Collin Sexton）攻下全隊最高的21分，T.湯普森繳出19分、13籃板的雙十數據，洛夫（Kevin Love）有17分、9籃板的表現。

塞克斯頓。（今日美國）

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